أمن القاهرة يضبط عاطل سرق كابلات من منطقة إنشاءات بجسر السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة كمية من الكابلات النحاسية من منطقة الأعمال الإنشائية بشارع جسر السويس.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، تضم الرواد عادل متولي ومصطفى قاسم ومحمد حجازي وأحمد التهامي لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج " أصل بلدته محافظة أسيوط") حال استقلاله دراجة نارية "تروسيكل" مُحمل عليها كمية من الكابلات النحاسية.

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بمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة؛ عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من منطقة أعمال بشارع جسر السويس بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله العميد هاني الأعصر مأمور قسم شرطة مصر الجديدة إلى النيابة العامة.