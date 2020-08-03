الأموال العامة تضبط شخص انتحل صفات عدة للنصب على مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص انتحال العديد من الصفات للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بإنشاء وإدارة صفحة الكترونية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، انتحل خلالها العديد من الصفات، زاعماً حصوله على شهادات ممنوحة له من بعض المنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان نظراً لجهوده في تحقيق السلم والسلام الإجتماعي، وقيامه باستغلال تلك الصفات المنتحلة للايقاع بضحاياه من راغبي الالتحاق بالعمل التطوعي في مجال حقوق الإنسان، وذلك عن طريق ايهامهم بقدرته على منحهم صفات وعضويات دبلوماسية بالعديد من المنظمات الوطنية والدولية العاملة في ذات المجال، وطالباً منهم تحويل مبالغ مالية على شريحة هاتف محمول بواسطة "خدمة تحويل الأموال الخاصة بشركات المحمول" تتراوح ما بين (5 : 15 ألف جنيه مصري) نظير منحهم تلك العضوية المزعومة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وتم ضبط شريحة الهاتف المستخدمة في الواقعة وهاتفه المحمول، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الملفات التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الاجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.