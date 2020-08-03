وزير الري الأسبق: نجاح مفاوضات سد النهضة يتطلب هذا الإجراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن نجاح مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي؛ والتي تستأنف اليوم، يتطلب الاتفاق على قواعد ملزمة لإجراءاته لا يخرج عليها أحد، وإلا تم إيقاف الجلسة وتسجيل المخالفة في محضر الجلسة.

وأضاف علام في منشور له على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" الاثنين، أنه من الضرورى أن يعد الاتحاد الإفريقى محضرا لكل جلسة، ويوقع عليه المراقبين ليتم الرجوع إليه فيما بعد.

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وتُستأنف اليوم الاثنين اجتماعات مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي؛ استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأعلنت وزارة الري المصرية أن اجتماع الجولة الثانية والذي عقد نهاية يوليو الماضي انتهى إلى اتفاق الوزراء على معاودة عقد الاجتماع اليوم الاثنين في إطار السعي نحو التوصل لحلول للنقاط العالقة الفنية والقانونية.

وحذرت مصر من قرار إثيوبيا الأحادي في ملء سد النهضة والذي يكون له آثاره السلبية على مصر.