أخبار مصر | بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا، عن أن اعتماد النتيجة للشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠ سيكون غدا الثلاثاء قبل الثانية عشر ظهرا، وتحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساء اليوم نسبة النجاح، علي أن يتم الإعلان عنها في بيان رسمي.
وكشفت مصادر، بكنترول الثانوية العامة أن عدد الأوائل من ٤٨ إلى ٥٠ طالبًا وأن الأول على الثانوية العامة فتاة وولد مشتركين في نفس المركز بمجموع ٤٠٩.٥ درجة.
جدير بالذكر أن الكنترولات قامت بالكشف على الأرقام السرية لكراسات الطلاب في كل شعب الثلاثة، وأعداد بيانات النجاح للطلاب حسب فئاتهم سواء كانوا ينتمون للمدارس الحكومية أو الرسمية لغات أو المنازل.
كما تم تشديد الإجراءات الامنية داخل أو خارج الكنترولات، لمنع تسريبات نتائج الطلاب لأي جهة قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حيث تم حظر دخول أي فرد انتهى عمله بالكنترول حتى إعلان نتيجة رسميا، ومنع مصاحبة أي أجهزة محمول أو فلاشات أو إلكترونية.
وترصد الخليج 365 أبرز المعلومات عّن النتيجة:
- نسبة النجاح ٧٩٪
- عدد أوائل الثانوية العامة ٥٠ طالبا وطالبة
- الأولى على الثانوية العامة فتاة من القاهرة
-الأول حاصل على مجموع ٤٠٩.٥ درجة
- شعبة الأدبي تتغلب على الأوائل
- عدد الراسبين هذا العام أقل من الأعوام الماضية
- اعتماد النتيجة يوم الثلاثاء المقبل
- ظهورها في المدارس يوم الخميس المقبل
- الفتيات يتصدرن قائمة أوائل نتيجة الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠
- لا تغيير في آلية التظلمات
- المادة في التظلمات بمبلغ ١٠٠ جنيه
- فتح باب التظلمات الأحد المقبل
- نسبة النجاح في المدارس الحكومية أعلى من المدارس الخاصة