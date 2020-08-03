أخبار مصر | بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا، عن أن اعتماد النتيجة للشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠ سيكون غدا الثلاثاء قبل الثانية عشر ظهرا، وتحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساء اليوم نسبة النجاح، علي أن يتم الإعلان عنها في بيان رسمي.

وكشفت مصادر، بكنترول الثانوية العامة أن عدد الأوائل من ٤٨ إلى ٥٠ طالبًا وأن الأول على الثانوية العامة فتاة وولد مشتركين في نفس المركز بمجموع ٤٠٩.٥ درجة.

جدير بالذكر أن الكنترولات قامت بالكشف على الأرقام السرية لكراسات الطلاب في كل شعب الثلاثة، وأعداد بيانات النجاح للطلاب حسب فئاتهم سواء كانوا ينتمون للمدارس الحكومية أو الرسمية لغات أو المنازل.

كما تم تشديد الإجراءات الامنية داخل أو خارج الكنترولات، لمنع تسريبات نتائج الطلاب لأي جهة قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حيث تم حظر دخول أي فرد انتهى عمله بالكنترول حتى إعلان نتيجة رسميا، ومنع مصاحبة أي أجهزة محمول أو فلاشات أو إلكترونية.

وترصد الخليج 365 أبرز المعلومات عّن النتيجة:

- نسبة النجاح ٧٩٪؜

- عدد أوائل الثانوية العامة ٥٠ طالبا وطالبة

- الأولى على الثانوية العامة فتاة من القاهرة

-الأول حاصل على مجموع ٤٠٩.٥ درجة

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