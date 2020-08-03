أخبار مصر | بالرقم القومي.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالرقم القومي.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الإثنين، رسميًا إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمي من اليوم لتسهيل على الناخبين فى الوصل إلى لجان الاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأي ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 وسائل.

أولا: عبر موقع الهيئة الرسمي اضغط هنا، من خلال إدخال رقمك القومى المكون من 14 رقمًا.الهيئة الوطنية للانتخابات

ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

ثالثا: الاتصال على الخط الساخن 141.

وسيتم التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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