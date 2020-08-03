أخبار مصر | بـ"الرقم القومي.. اعرف لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"الرقم القومي.. اعرف لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رسميا اليوم، إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمى من اليوم لتسهيل على الناخبين في الوصل إلى لجان الاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يمكن لأي ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 وسائل.

أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمي من هـنـا، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.