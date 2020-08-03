أخبار مصر | وزير الإسكان: جارِ تنفيذ 1920 وحدة سكنية بمشروع "JANNA3 "بمدينة الشيخ زايد

رئيس الجهاز: متابعة دورية لما تم ويجري تنفيذه من أعمال..والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشروع

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارِ تنفيذ 1920 وحدة سكنية (80 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر المرحلة الثالثة بمنطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، والمنضمة للمدينة بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017.

وأوضح الجزار، أن الشركات المسند إليها تنفيذ المشروع انتهت من إقامة الهيكل الخرساني لعدد (58) عمارة بالمشروع، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر والإحلال لعدد (18) عمارة أخرى من إجمالي 80 عمارة، كما تقوم الشركات باستكمال تنفيذ السور الفاصل بين حدود المشروع والمشروعات السكنية المتواجدة بالمنطقة.

من جهته، كلف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من أعمال، مؤكدًا الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروع وكذا الجودة في التنفيذ لتسليم الوحدات لمستحقيها طبقًا للمواصفات المطلوبة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى الآن.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.