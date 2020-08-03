شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد محطة مترو صفاء حجازي ويتابع إصلاح عمارة «الشربتلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الإثنين، محطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث تابع بدء أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من عمارة «الشربتلي» بالزمالك، لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة بعد الانتهاء من أعمال حقن التربة.

واطمأن «الوزير» على التزام الشركات المنفذة بتنفيذ كافة الأعمال التي أوصت بها اللجنة الفنية الهندسية المكونة من 6 أساتذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وعلى استمرار العمل على مدار الساعة في مواقع العمل لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال تمهيدا لعودة السكان إلى العمارة.

كما توجه الوزير لتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلى منصور، ثم ورشة العمرة الجسيمة، ثم تفقد باقي محطات المرحلة وهي (الهايكستب- قباء- عمر بن الخطاب- هشام بركات – النزهة)، حيث اطمأن الوزير على جاهزية كافة المحطات تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة وعلى توافر كافة عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل، على أهمية محطة عدلي منصور والتي ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي (عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس ) ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي، مضيفًا أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدي مصرية من خلال شركات مصرية وطنية وهي (المقاولون العرب – أوراسكوم ) كمقاول رئيسي للمشروع بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.