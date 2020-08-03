شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إغلاق كورنيش النيل بمدينة قنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا، يرافقه كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، اليوم الاثنين، كورنيش النيل بمدينة قنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة الإجراءات اللازمة لمنع التجمعات في الحدائق والمتنزهات، والتأكيد على استمرار غلقها خلال إجازة عيد الأضحى للمحافظة على معدل تراجع الإصابات بفيروس كورونا.

وناشد نائب محافظ قنا، وسكرتير عام المحافظة الأهالى بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره حفاظًا على سلامتهم.

استمرار اغلاق كورنيش النيل بمدينة قنا في رابع ايام عيد الأضحى المبارك

استمرار اغلاق كورنيش النيل بمدينة قنا في رابع ايام عيد الأضحى المبارك

استمرار اغلاق كورنيش النيل بمدينة قنا في رابع ايام عيد الأضحى المبارك

استمرار اغلاق كورنيش النيل بمدينة قنا في رابع ايام عيد الأضحى المبارك