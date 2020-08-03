شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«رش الطائرة بالمياه».. مطار إنجامينا يحتفل باستئناف رحلات مصر للطيران إلى تشاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد عودة حركة الطيران بدولة تشاد، استأنفت مصر للطيران رحلاتها إلى مطار إنجامينا، حيث يوافق تاريخ ٢ أغسطس، الاحتفال بمرور ٦ سنوات على تشغيل الخط المباشر بين القاهرة وانجامينا في عام ٢٠١٤.

وتقديرًا من الجانب التشادي، احتفل مطار إنجامينا بهذه المناسبة بتقليد رش الطائرة بالمياة، وأشاد الجميع بدور مصر للطيران والخدمة المتميزة التي تقدمها للركاب وعملاء الشحن الجوي، وأعربوا عن تمنياتهم بزيادة عدد الرحلات مع عودة حركة الطيران بين البلدين.

وتقدمت مادلين مكرم، مدير مصر للطيران بتشاد، بالتهنئة والشكر لعملاء مصر للطيران والجهات المعاونة ووكلاء السياحة وفريق عمل مصر للطيران بمناسبة استئناف التشغيل.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليًا رحلتين أسبوعيًا إلى إنجامينا أيام الأحد والخميس، ومن المخطط زيادتها خلال الفترة المقبلة خاصة وإنها كانت تسير ٤ رحلات أسبوعيًا قبل جائحة كورونا.

مطار إنجامينا

مطار إنجامينا