شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: انتظام عملية الصرف من المنافذ التموينية طوال أيام العيد دون مشاكل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس فؤاد الهواري، مدير عام شؤون المديريات بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الغرفة المركزية بالوزارة تتلقى تقارير لحظية من المديريات على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى تلقي التقارير من غرف العمليات المركزية والفرعية وغرف العمليات داخل المنافذ التموينية التابعة للمديرية.
وأضاف في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الوزارة تتلقى تقارير من وكلاء الوزارة بالحالة التموينية مدعمة بالصور، متابعًا: «نرى أي مشاكل أو معوقات لصرف السلع التموينية أو الخبز».
وأكد أن «الحالة مستقرة طوال أيام العيد والصرف كان منتظمًا»، قائلًا: «الشركة العامة المصرية قامت بمجهود رائع لصرف السلع التموينية لكل البدالين، وخاصة مع تزامن صرف السلع التموينية مع ثاني أيام العيد».
وتابع: «انتظمت حركة الصرف والسلع متوافرة بكميات كبيرة ولا يوجد تزاحم»، موضحًا أن مفتشي الرقابة بالتنسيق مع كل أفرع الوزارة، يمرون على المنافذ التموينية والأفران ومستودعات الغاز؛ لمتابعة الأوضاع منذ السابعة صباحًا.
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