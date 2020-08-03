شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: تلقى طلبات تصالح مخالفات البناء خلال أجازة العيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، إنه تم تشغيل المراكز التكنولوجية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لإستقبال المواطنين لسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًأ على انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح.
وأضافت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، المنسق العام للمنظومة الخاصة بتلقى طلبات التصالح، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم المواطنون بها لتقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ عددها 59 ألفًا و947 طلبًا حتى نهاية يوليو الماضى.
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