شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة غدًا.. ومصدر: 50 طالب وطالبة بقائمة الأوائل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، نتيجة امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد تجميع نتيجة الثانوية العامة من كافة الكنترولات على مستوى الجمهورية (11) كنترول، حيث تسلم الكنترولات بعد استئناف عملها صباح الثلاثاء، قائمة أعلى مجاميع بكل قطاع، وكذلك المتجمع التكراري للطلاب الأوائل وفقًا لكل شعبة من الشعب الثلاث «علمي علوم ، علمي رياضة، أدبي»، وكذلك أوائل الطلاب بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة «المكفوفين والدمج».

وتكشف الكنترولات غدًا الكشف عن سرية أرقام الطلاب، والكشف عن هوية الطلاب الأوائل، وإعداد قائمة بها وعرضها على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لتهنئتهم مساء غد.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية بلغ نحو 50 طالب وطالبة، بفارق نصف درجة بين عدد كبير منهم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه من المتوقع بعد ارتفاع نسب النجاح في العينات العشوائية أن تتجاوز نسب النجاح هذا العام 78% وقد تصل إلى 80%، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين من درجات الرأفة أكثر من 60 ألف طالب وطالبة تحولت نتائجهم من راسب إلى ناجح.

وأكد المصدر أنه لا صحة نهائيًا لتسريب نتيجة الثانوية العامة لأي طالب قبل اعتمادها رسميًا من قبِل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حيث تم تأمين كنترولات الثانوية العامة بالكامل ويصعب اختراقها.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا لعرض تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، بعد غد الأربعاء، على أن يتم إعلان نتائج الطلاب على موقع الوزارة بنفس اليوم واعلانها بالمدارس الخميس أو السبت، على أقصى تقدير، ليتم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة الأحد المقبل، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ضرورة سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التمويلية.

وتقدم طلبات التظلم والاطلاع على نسخة المادة أو المواد المطلوب التظلم بشأنها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

ويتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة وفقا للمواعيد التي تعلن عنها كل مديرية تعليمية.

ويلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له، ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

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وتقتصر عملية الإطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية ويُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في حالات وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة وعدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل، أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة والخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، ويحق للطالب تدوين أي ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما رأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.

ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع ويقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه وإذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة بعد نحو 3 أيام من تقدم الطالب بالتظلم.

وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات) اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد تعديل درجات المادة، أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.