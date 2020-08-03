شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تنفيذ 1920 وحدة سكنية بمشروع «JANNA 3» بمدينة الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاثنين، إنه جارٍ تنفيذ 1920 وحدة سكنية «80 عمارة» بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر المرحلة الثالثة بمنطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، والمنضمة للمدينة بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017.

وأوضح «الجزار»، أن الشركات المسند إليها تنفيذ المشروع انتهت من إقامة الهيكل الخرساني لـ58 عمارة بالمشروع، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر والإحلال لـ18 عمارة أخرى من إجمالي 80 عمارة، كما تقوم الشركات باستكمال تنفيذ السور الفاصل بين حدود المشروع والمشروعات السكنية المتواجدة بالمنطقة.

من جانبه، كلف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من أعمال، مؤكدًا الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروع وكذا الجودة في التنفيذ لتسليم الوحدات لمستحقيها طبقًا للمواصفات المطلوبة.