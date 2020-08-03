شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات النيل التعليمية تنقل غدًا المؤتمر الصحفي لإعلان أوائل الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، أن قنوات النيل التعليمية ١ و٢ سوف تنقل غدا صباحا علي الهواء مباشرة المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء الأوائل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,483

تعافي 42,455

وفيات 4,865

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