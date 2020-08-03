شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء حار رطب.. والقاهرة 36 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال وجنوب الصعيد، نشطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (82 – 32)، السواحل الشمالية (88 – 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (40 – 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «36– 25»، الإسكندرية «32 – 25»، قنا «43- 27»، الأقصر «44– 28»، أسوان «44 – 29» .

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