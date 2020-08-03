شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تعلن عن موعد وصول جثماني مصريين قتلا في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في الرياض قامت، بالتنسيق مع السلطات السعودية، باستصدار تأشيرة الخروج النهائي المطلوبة لشحن جثماني المواطنين المصريين عز الدين محمد عبدالشافي أحمد، وعادل عبدالإمام حسين محمود، اللذين تعرضا لحادث قتل على يد مواطن سعودي بمحافظة حريملاء بالمملكة العربية السعودية، صباح 27 يوليو الماضي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أنه من المقرر شحن الجثامين إلى أرض الوطن على نفقة الدولة على طائرة مصر للطيران التي تصل مطار القاهرة، الخميس ٦ أغسطس الجاري، كما تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع سلطات مطار القاهرة للإعداد لسرعة إنهاء إجراءات استقبال الجثمانين.

وأفاد السفير ياسر هاشم أن القنصلية العامة بالرياض قامت فور وقوع الحادث بإيفاد 2 من المستشارين القانونيين بالبعثة إلى محافظة حريملاء محل الواقعة، حيث التقيا بمسؤولي الشرطة الذين باشروا التحقيق، ومدير مستشفى حريملاء العام، وأقارب المتوفيين للوقوف على ملابسات الحادث والتحقيقات التي تُجريها السلطات السعودية.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن قنصليتنا في الرياض أفادت أن الجاني حاليًا في يد العدالة، وأنه جار السير في إجراءات إحالته إلى النيابة العامة بالمحافظة، كما تم إيداع جثماني القتيلين بالمستشفى العام بمحافظة حريملاء.

وأوضح أن القنصلية استجابت لكافة مطالب أقارب المجني عليهما، وشرعت على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قامت باستخراج شهادتي الوفاة للمجني عليهما، واستصدار قرار الإفراج عن الجثمانين وإعداد تصريح شحنهما. وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج على استمرار القنصلية العامة في الرياض بمتابعة التحقيقات الخاصة بالواقعة حفاظًا على حقوق المجني عليهما.

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