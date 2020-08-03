شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل جامعة القناة» يسجل «صفر» إصابات كورونا لأول مرة منذ افتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل حسن، مدير مستشفيات جامعة قناة السويس، تسجيل قسم العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الجامعية «صفر» إصابات.

وقال «حسن» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه لأول مرة منذ افتتاح مبنى عزل حالات الإصابة بكورونا يسجل «صفر» إصابات، لافتًا إلى أن المبنى خالٍ من أي إصابات كورونا تمامًا.

وأوضح مدير المستشفيات أن «حدة الفيروس تراجعت إلى حد كبير، ولم يعد بالشراسة التي كان بها في بداية ظهوره، كما أن المواطن أصبح يمكنه العلاج بالمنزل والتزام التعليمات والحصول على الدواء اللازم للعلاج دون الحاجة إلى البقاء بالمستشفيات».

وكشف «عادل» عن قرب انتهاء العمل بمبنى العزل وإعادة هيكلته وضمه إلى المستشفى، مع استمرار عمل قسم الفرز الخاص باستقبال أي حالات مشتبه فيها أو مصابة.