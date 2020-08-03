شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: تعافي 11 حالة من كورونا.. وارتفاع الحصيلة لـ412 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في الإسكندرية، الإثنين، تعافى 11 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي حالات الشفاء التام من الفيروس حاجز 412 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وقال «مختار»، في تصريحات صحفية، إنه تم ارتفاع حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي إلى 102 حالة بعد تحويل 4 حالات جديدة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة.

ولفت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.