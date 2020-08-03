الشرطة تنقذ شابًا اختطفه 3 تجار مخدرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 متهمين، لاختطافهم عامل بسبب خلاف بينهم على بيع وشراء المواد المخدرة، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ قيام (أحد الأشخاص) بالاستغاثة والقفز من الصندوق الخلفي الخاص بسيارة نصف نقل.

على الفور تمكنت القوة من ضبط (أربعة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات") وذلك حال استقلالهم السيارة المشار إليها "قيادة أحدهم يعمل عليها كسائق"، وبسؤالهم قرر أحدهم بقيام باقي المتهمين باختطافه من منطقة الكوم الأحمر بالجيزة محل عمله، واصطحبوه داخل السيارة المشار إليها، وقاموا باحتجازه بالصندوق الخلفي الخاص بالسيارة بسبب وجود خلافات مالية بينهم حول تجارة المواد المخدرة.

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وبمواجهة باقي المتهمين أقروا بقيامهم بتسليم المذكور مبلغ مالي (12 ألف جنيه) نظير شراء كمية من المواد المخدرة، إلا أنه لم يقم بذلك، ورفض إعادة المبلغ المالي مما أثار حفيظتهم، فخططوا لاختطافه واحتجازه داخل السيارة المشار إليها لإجباره على رد المبلغ المالي، وفي سبيل ذلك توجهوا لمحل عمله وقاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.