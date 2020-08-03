ضبط سائق استولى على 1.2 مليون جنيه بزعم توفير وحدات سكنية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة بسوهاج، سائق لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مساعدتهم في الحصول على أراضي ووحدات سكنية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 7 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية" بممارسة نشاطاً إجرامياً تمثل في النصب على المواطنين راغبي الحصول على قطع أراضي ووحدات سكنية، مُدعياً نفوذه وعلاقاته لدى المسئولين بالجهات المعنية.

أكدت التحريات صحة البلاغ وقيام المتهم بالاستيلاء من الشاكيين على مبلغ ( مليون و283 ألف جنيه) تحت ذات الزعم، إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.