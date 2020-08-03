أمن القاهرة يكشف لغز سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل معهد أزهري بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لغز سرقة 17 كيسة كمبيوتر من داخل معهد أزهري بمدينة السلام، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعةعاطلين، تم ضبطهما.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة السلام أول بتلقيه بلاغا من (مسئول معهد أزهري- كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (17 كيسة كمبيوتر) من داخل غرفة الحاسب الآلي بالمعهد محل عمله.

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالقفل الخاص بباب غرفة الحاسب الآلي محل البلاغ ووجود بعثرة بمحتوياتها.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهما (عاملان "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل"، وتم بارشادهما ضبط 10 كيسة كمبيوتر) المستولى عليهم بمسكنهما، وأقرا بقيامهما بالتصرف بالبيع في باقي المسروقات لأحد تجار الخردة.

باستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.