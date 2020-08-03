الأمن الاقتصادي يضبط 849 قضية ظواهر سلبية داخل القطارات والمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 849 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وفي مجال متابعتها للأسواق، نجحت الحملات في ضبط 1240 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق واقماح، ثروة زراعية، مواد بترولية، استيلاء على أموال الدعم).

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.