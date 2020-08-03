محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة أمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، في مجال أعمال تلك الإدارة. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، خلال 24 ساعة عن ضبط 4876 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الكهرباء تضبط 4876 قضية سرقة تيار كهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.