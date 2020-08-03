بينها 1572 تجاوز السرعة.. المرور: ضبط 3566 مخالفة متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3566 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1572 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و69 مخالفات السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و6 مخالفات موقف عشوائي، و14 مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.