النيابة تستعلم عن حالة المصابين في حادث "ترعة المريوطية" وتصرح بدفن الضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الاثنين، التصريح بدفن جثث ضحايا حادث "ترعة المريوطية" الـ 8، واستعلمت النيابة عن حالة المصابين الـ 7؛ تمهيدًا للاستماع لأقوالهم، للوقوف على تفاصيل الحادث.

وأظهرت التحقيقات الأوليّة، أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق السيارة الميكروباص؛ ما أدى لسقوطها في المياه.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الضحايا والمصابين كانوا في طريقهم إلى محل إقامتهم بمحافظة المنوفية، حيث أن بعضهم يعمل بإحدى المنشآت على الطريق الصحراوي.