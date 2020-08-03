أمن المنافذ ينفذ 79 حكم قضائي ويضبط قضيتين تهريب بضائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضيتين تهريب (بضائع أجنبية الصنع– عقاقير طبية) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 13 ألف جنيه.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 79 حكم قضائي متنوع، وضبط 873 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لأحكام السيطرة الأمنية عليها.