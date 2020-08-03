التنمية المحلية: مد فترة تلقي طلبات شغل ٥٤ وظيفة قيادية ١٥ يوماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مد تلقي طلبات الراغبين في شغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لمدة ١٥ يومياً اعتباراً من غد الثلاثاء، لافتاً إلى أن إجراءات المسابقة تأتي طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).
وقال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تلقت حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٠ حوالي ١٧٥٠ طلباً من الراغبين في التقدم للمسابقة وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الانترنت ( www.mld.gov.eg ).
وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاختيار للقيادات الجديدة وإعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم لتلك المسابقة بما يساعد في اختيار أفضل العناصر وضخ دماء جديدة في منظومة العمل المحلي قادرة على العطاء والعمل بتفاني وإخلاص خلال المرحلة القادمة لخدمة المواطنين والحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات .
وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر علي تقديم الأوراق إلكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد .
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