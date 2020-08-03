مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 7 قضايا أمن عام وتنفيذ 97 حكما قضائيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 7 قضايا أمن عام وتنفيذ 97 حكما قضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 7 قضايا أمن عام، وتنفيذ 97 حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (2) قضية تهريب " بضائع أجنبية الصنع – عقاقير طبية" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (13 ألف جنيه).

وتمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (7) قضايا أبرزها (مخالفات السائقين، مخالفات العاملين)، بينما فى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (873) مخالفة مرورية متنوعة.

وقامت فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، بضبط قضية بمضبوطات بلغت (465 قرص مخدر)، وعن مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (79) حكم قضائى متنوع.

وبخصوص مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات"، تم ضبط(2) قضية"هجرة غير شرعية – تزوير إقامة".

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

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وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.