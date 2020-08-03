مصر | "أراضي ووحدات سكنية".. سمسار ينصب على المواطنين في مليون و250 ألف جنيه بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "أراضي ووحدات سكنية".. سمسار ينصب على المواطنين في مليون و250 ألف جنيه بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص؛ لنصبه واحتياله على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مساعدتهم في الحصول على أراضي ووحدات سكنية، بسوهاج.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 7 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاطًا إجراميًا تمثل فى النصب على المواطنين راغبى الحصول على قطع أراضى ووحدات سكنية، مُدعيًا نفوذه وعلاقاته لدى المسئولين بالجهات المعنية.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وقيام المذكور بالإستيلاء من الشاكيين على مبلغ 1،283،000 مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألف جنيه، تحت ذات الزعم، إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

وبتقنين الإجراءات وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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في سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.