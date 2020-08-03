مصر | "زعم منح صفات وعضويات دبلوماسية".. ضبط نصاب احتال على المواطنين بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "زعم منح صفات وعضويات دبلوماسية".. ضبط نصاب احتال على المواطنين بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لانتحاله العديد من الصفات للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة، بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنتحل خلالها العديد من الصفات، زاعمًا حصوله على شهادات ممنوحة له من بعض المنظمات الوطنية والدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان نظرًا لجهوده فى تحقيق السلم والسلام الإجتماعى.

كما استغل تلك الصفات المنتحلة للإيقاع بضحاياه من راغبى الإلتحاق بالعمل التطوعى فى مجال حقوق الإنسان، وذلك عن طريق إيهامهم بقدرته على منحهم صفات وعضويات دبلوماسية بالعديد مــن المنظمات الوطــنية والــدولية العاملة فى ذات المجال.

وطالب المتهم من ضحاياه تحويل مبالغ مالية على شريحة هاتف محمول بواسطة "خدمة تحويل الأموال الخاصة بشركات المحمول" تتراوح ما بين (5 إلى 15 ألف جنيه مصرى) نظير منحهم تلك العضوية المزعومة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وتم ضبط شريحة الهاتف المستخدمة فى الواقعة وهاتفه المحمول، وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الاجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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في سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.