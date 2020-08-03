مصر | "اختلفوا على فلوس المخدرات".. ضبط 4 أشخاص لاختطافهم آخر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "اختلفوا على فلوس المخدرات".. ضبط 4 أشخاص لاختطافهم آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن القاهرة، في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص لخلافات بينهم حول تجارة المواد المخدرة.

وبدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ قيام أحد الأشخاص بالاستغاثة والقفز من الصندوق الخلفى الخاص بسيارة نصف نقل.

وعلى الفور تمكنت القوة من ضبط أربعة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات"، وذلك حال استقلالهم السيارة المشار إليها "قيادة أحدهم يعمل عليها كسائق"، وبسؤالهم قرر أحدهم بقيام باقى المتهمين باختطافه من منطقة الكوم الأحمر بالجيزة محل عمله، وإصطحبوه داخل السيارة المشار إليها، وقاموا باحتجازه بالصندوق الخلفى الخاص بالسيارة بسبب وجود خلافات مالية بينهم حول تجارة المواد المخدرة، وبمواجهة باقى المتهمين أقروا بقيامهم بتسليم المذكور مبلغ مالى (12 ألف جنيه) نظير شراء كمية من المواد المخدرة، إلا أنه لم يقم بذلك، ورفض إعادة المبلغ المالى مما أثار حفيظتهم، فخططوا لإختطافه وإحتجازه داخل السيارة المشار إليها لإجباره على رد المبلغ المالى، وفى سبيل ذلك توجهوا لمحل عمله وقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

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وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.