مصر | ضبط عاطل لسرقته كابلات كهربائية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لسرقته كابلات كهربائية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة كمية من الكابلات النحاسية من منطقة الأعمال الإنشائية بشارع جسر السويس.

وبدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "أصل بلدته محافظة أسيوط") حال استقلاله دراجة نارية "تروسيكل" مُحمل عليها كمية من الكابلات النحاسية.

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من منطقة أعمال بشارع جسر السويس بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

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وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والقائمين عليها والصادر ضدهم أحكام بشأنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.