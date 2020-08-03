أخبار مصر | "التضامن": فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلين وينقلهم لدار رعاية خلال عيد الأضحى

أنقذ فريق برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، طفلين وهما "ع.ك" 6 سنوات، و"م.ك" 3 سنوات، متواجدان بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة.

وخلال دراسة الحالة الأولية، تبين أن الأم تعمل كبائعة مناديل والتسول بمحطات المترو ومعها الأطفال والوالد يعمل ترزي.

وأفاد الأطفال بأن عمهم قام باصطحابهم وتركهم في الشارع بعد خلافات بين الأب والأم وأهمالهم في رعايتهم، ولم يستطع الاطفال الافصاح عن عنوانهم أو أية بيانات تدل علي هويتهم لصغر سنهمالأب دائم التعدي على الأطفال بالضرب ووالدتهم وهي تهمل في رعايتهم.

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واتخذ الفريق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع قسم الدقي والحاقهم باحدي دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، تم عمل كشف طبي يفيد بخلوهم من الأمراض الجلدية والمعدية.

وتم اصطحاب الأطفال والتوجه لمستشفي امبابة العام وعمل تقرير يفيد بخلوهم من أعراض أشتباه بفيروس كورونا، وتم اصطحاب الأطفال وتحويلهم إلى مؤسسة أنا المصري بالمقطم.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة.