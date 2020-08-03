أخبار مصر | محافظ الجيزة ينعى ضحايا حادث المريوطية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة ينعى ضحايا حادث المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، ببالغ الحزن والأسى وفاه ٨ مواطنين لقوا مصرعهم اثر انقلاب سيارة ميكروباص بترعه المريوطيه بطريق نكلا بمنشأة القناطر.

وقدم راشد، خالص التعازي لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدة والعون لأسر المتوفيين .

وناشدت المحافظة، أصحاب السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة السيارة للسير تفادياً لوقوع حوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين.

محافظة الجيزة تقدم نصائح لمواطنيها في عيد الأضحى المبارك لمنع تفشي فيروس كورونا

كان محافظ الجيزة، قد تقدم بخالص التهنيه للشعب المصرى العظيم وأبناء محافظة الجيزة، بمناسبه عيد الاضحى المبارك داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

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وأكد محافظ الجيزة، أن هذا العام هو إستثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع، مشيراً إلى أن الدولة لم تدخر جهداً فى وضع الخطط الإستباقية للسيطرة على إنتشار فيروس كورونا بإطلاق حملات التوعية لجميع فئات المجتمع مؤكداً على ضرورة التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة من أجل حماية الوطن والمواطنين.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بإتخاذ الإجراءات الآمنة التي حددتها وزارة الصحة ويجب إتباعها للحد من إنتشار فيروس "كورونا" خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وتتمثل في المحافظة على مسافة التباعد الإجتماعي بين الأفراد على ألا تقل عن 1 متر وإرتداء الكمامة المصنعة من القماش مع إتباع الإرشادات الخاصة بكيفية إرتدائها وإزالتها والتخلص منها، فضلًا عن الحد من التجمعات الإجتماعية العامة والخاصة وتشجيع عدم المصافحة باليد في اللقاء وتحية الناس لتخفيف إنتقال العدوى خاصة في الأماكن المغلقة.

وشملت الإجراءات الوقائية منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الاماكن العامه المرتبطه بالأنشطه الخاصه، بالعيد مثل الأسواق والمحلات التجاريه والمطاعم وغيرها.

كما ناشدت محافظة الجيزه المواطنين من كبار السن والذين لديهم تاريخ مرضي سابق، مثل مرضى السكري وإرتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة المزمنة والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنه وتثبيط المناعه والسرطان بعدم التواجد في أي تجمعات نظراً لأنهم الفئات الاكثر عرضه للاصابه بالفيروس.