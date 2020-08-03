أخبار مصر | قبل انطلاق الانتخابات.. تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ في الدستور

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل انطلاق الانتخابات.. تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ في الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا على موعد انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي 11 و12 من الشهر الجاري داخل مصر، على أن يتم إجراء تصويت المصريين فى الخارج يومي 8 و9 من ذات الشهر.

ويأتي مجلس الشيوخ بصلاحيات محددة ومهام واضحة، والتي حددها القانون في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، ونستعرض لكم أهم اختصاصات المجلس وجاءت كالتالي:

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

• ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

• معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

• الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

• مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

• مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

• ودراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية.

• وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

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ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

أما عن شروط الترشح لمجلس الشيوخ جاءت كالتالي:

• أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

• أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

• ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

• أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

• أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

• ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:

- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

- صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.