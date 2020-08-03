أخبار مصر | "أمهات مصر" قبل اعتماد نتيجة الثانوية: المجموع ليس المعيار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" قبل اعتماد نتيجة الثانوية: المجموع ليس المعيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، مجموعة من النصائح لأولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، وذلك قبل اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية بساعات قليلة، حيث من المتوقع اعتمادها غد الثلاثاء.

وقالت عبير، لأولياء الأمور على صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" في الفيس بوك، إنه أيا كانت نتيجة الثانوية فلابد من دعم أبنائكم معنويا ونفسيا والتأكيد على أن المجموع ليس المعيار والمقياس الوحيد للتفوق، وعلى الطالب الالتحاق بالكلية التي يفضلها وتناسب مهاراته وقدراته ويستطيع التفوق فيها، ولا يقتصر التفوق على ما يسمي "كليات القمة"، مؤكدة أن جميع الكليات في القمة إذا بذل الطالب واجتهد فيها.

وتفاعل عدد كبير من أولياء الأمور من الأمهات علي صفحة الاتحاد، متمنين النجاح والتوفيق لأبنائهم في نتيجة الثانوية العامة وفي المرحلة الجامعية ثم العملية، قائلين: "ربنا يجبر بخاطرهم".

وساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الشهادة الثانوية وفِي ذلك السياق ترصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عّن النتيجة.

- نسبة النجاح ٧٩٪؜

- عدد اوائل الثانوية العامة ٥٠ طالب وطالبة

- الاولي علي الثانوية العامة فتاة من القاهرة

- شعبة الادبي تتغلب علي الاوائل

- عدد الراسبين هذا العام أقل من الاعوام الماضية

- اعتماد النتيجة يوم الثلاثاء المقبل

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- ظهورها في المدارس يوم الخميس المقبل

- الفتيات يتصدرن قائمة اوائل نتيجة الشهادة الثانوية لعام ٢٠٢٠

- لا تغير في آلية التظلمات

- المادة في التظلمات بمبلغ ١٠٠ جنيها

- فتح باب التظلمات الاحد المقبل

- نسبة النجاح في المدارس الحكومية أعلي من المدارس الخاصة

جدير بالذكر أن قامت الكنترولات قامت بالكشف علي الارقام السرية لكراسات الطلاب في كل شعب الثلاثة، وأعداد بيانات النجاح للطلاب حسب فئاتهم سواء كانوا ينتمون للمدارس الحكومية أو الرسمية لغات أو المنازل.

كما تم تشديد الاجراءات الامنية داخل أو خارج الكنترولات، لمنع تسريبات نتائج الطلاب لاي جهة قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حيث تم حظر دخول اي فرد انتهي عمله بالكنترول حتي اعلان نتيجة رسميا، ومنع مصاحبة اى أجهزة محمول أو فلاشات أو إلكترونية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 20192020، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة إن الوزارة ستعلن عن النتيجة وأسماء الأوائل بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك.

وأهابت الوزارة بأولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.