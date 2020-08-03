أخبار مصر | "تعاني من غرغرينا".. لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ"أسماء"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "تعاني من غرغرينا".. لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ"أسماء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية لحالة المريضة "أسماء ر. ح"، من القاهرة، وتبلغ من العمر ٢٣ عامًا، وتعاني من غرغرينا بالوجه والفكين والأنف نتيجة خطأ طبي، ومحجوزة حاليا بقسم الأنف والأذن بمستشفى الحسين الجامعي.

وقال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، ورئيس اللجنة: على الفور قامت اللجنة بالتواصل مع والد المريضة، الذي أفاد بأن الحالة خضعت لإجراء جراحة تنظيف الصديد بمستشفى الحسين الجامعي، وتحتاج حاليًا إلى نقلها إلى مستشفى جامعي لإجراء جراحة تجميل.

وأضاف: قامت اللجنة بالتنسيق مع آ.د ايمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، وأ.د عمرو مبروك، رئيس قسم جراحة التجميل بطب عين شمس، وتم إعلامهم بالحالة وتمت الافادة بأنه لا مانع من استقبال المريضة الان تمهيدا لإجراء الجراحات المطلوبة.

كما قامت اللجنة بالتنسيق مع د.عبدالمنعم الجيش رئيس عمليات هيئة الإسعاف، وتم إعلامه بالحالة، وتم إرسال سيارة إسعاف على الفور لنقل المريضة إلى الدمرداش.

وأكد د.عمرو مبروك أنه تم استقبال الحالة، وتم تقييمها، وتم حجزها بالمستشفى، تمهيدا للعرض على اطباء التخدير لإجراء جراحات التجميل والرمد والوجه والفكين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.