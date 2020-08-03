أخبار مصر | ‫محافظة الجيزة: رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة في عيد الأضحى‬

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ‫محافظة الجيزة: رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة في عيد الأضحى‬ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫شهدت محافظة الجيزة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تواجد ميداني للقيادات التنفيذية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير، حيث تمكنت المحافظة من رفع ٤٥ ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع‬‪.‬

و‫قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن أعمال رفع المخلفات، استمرت علي مدار أيام العيد من خلال تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وقد تم التركيز علي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وامبابة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة لرفع المخلفات، مشيراً إلي أن إلغاء الأجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق ساهم بشكل واضح في الحفاظ على نظافة الشوارع من خلال الحملات التي تم تنظيمها علي مدار أيام عيد الأضحى المبارك‬.

وكلف محافظ الجيزة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة عقب العيد بالبدء فى إصلاح وتهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعه تنفيذ حملات نظافة وتجريد موسعه وصيانة للمسطحات الخضراء والجزر الوسطي بالطرق الرئيسية‪.‬

من جانبه أكد شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنه تم الدفع بـ 25 معدة متنوعة خلال الحملات للمعاونة في رفع المخلفات ورفع كفاءة الشوارع والعمل على إزالة اي نواتج للذبيح بالشوارع كما جرى وضع صناديق قمامة أمام محلات الجزارين وتقوم سيارات المكبس بتفريغها على مدار اليوم للتخلص الامن منها‪ .‬

محافظة الجيزة تقدم نصائح لمواطنيها في عيد الأضحى المبارك لمنع تفشي فيروس كورونا

وتقدم اللوء أحمد راشد محافظ الجيزة، بخالص التهنيه للشعب المصرى العظيم وأبناء محافظة الجيزة، بمناسبه عيد الاضحى المبارك داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

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أكد محافظ الجيزة، أن هذا العام هو إستثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع، مشيراً إلى أن الدولة لم تدخر جهداً فى وضع الخطط الإستباقية للسيطرة على إنتشار فيروس كورونا بإطلاق حملات التوعية لجميع فئات المجتمع مؤكداً على ضرورة التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة من أجل حماية الوطن والمواطنين.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بإتخاذ الإجراءات الآمنة التي حددتها وزارة الصحة ويجب إتباعها للحد من إنتشار فيروس "كورونا" خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وتتمثل في المحافظة على مسافة التباعد الإجتماعي بين الأفراد على ألا تقل عن 1 متر وإرتداء الكمامة المصنعة من القماش مع إتباع الإرشادات الخاصة بكيفية إرتدائها وإزالتها والتخلص منها.

بالإضافة إلى الحد من التجمعات الإجتماعية العامة والخاصة وتشجيع عدم المصافحة باليد في اللقاء وتحية الناس لتخفيف إنتقال العدوى خاصة في الأماكن المغلقة.

وشملت الإجراءات الوقائية منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الاماكن العامه المرتبطه بالأنشطه الخاصه، بالعيد مثل الأسواق والمحلات التجاريه والمطاعم وغيرها.

كما تناشد محافظة الجيزه المواطنين من كبار السن والذين لديهم تاريخ مرضي سابق، مثل مرضى السكري وإرتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئه المزمنه والأوعيه الدمويه وأمراض الكلى المزمنه وتثبيط المناعه والسرطان بعدم التواجد في أي تجمعات نظراً لأنهم الفئات الاكثر عرضه للاصابه بالفيروس.