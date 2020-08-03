أخبار مصر | بينهم 9 من ذوي القدرات.. القوى العاملة:  تعيين 795 شاباً بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بينهم 9 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 795 شاباً بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية 795 شاباً، من بينهم 9 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 3086 شابا باحثاً عن العمل.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية على 131 منشأة ، وأسفر عن تحرير 21 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

وأشار عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي ، إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف 8 آلاف جنيه لـ 4 منح مولود ، و12 ألف جنيه منحتين وفاة ، فضلا عن 11 ألف جنيه لإجراء عمليتين جراحية ليصل إجمالى ما تم صرفه 31 ألف جنيه علي الرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.

وحررت المديرية شهادات أمان لنحو 33 عاملا بإجمالي 16 ألفا و500 جنيه، فضلا عن قياس مستوى مهارة 950 عاملا علي المهن المختلفة ، واستخراج نفس العدد ترخيص بمزاولة الحرفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 153 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .

سعفان يتابع مستحقات مصري قتل بعيار ناري علي يد شاب أردني

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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان لمتابعة مستحقات قتيل لقي حتفه على إثر اصابته بعيار ناري ، على يد شاب أردني الجنسية، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التى تجرى حاليا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، كشف فيه عن أن المتوفى يدعي أمير سمير إبراهيم ، عن عمر يناهز 30 عاما ، على إثر اصابته بعيار ناري ، على يد شاب أردني الجنسية ، بحي نزال وسط العاصمة عمان .

وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالي أن الجاني تم القبض عليه ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، فضلا عن المتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ من جانب السفير المصري بعمان شريف كامل ، فضلا عن التعاون مع القسم القنصلي والمستشار القانوني للسفارة وذلك لمعرفة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات.

وقام الملحق العمالي طلعت السيد بالاتصال بأسرة المتوفي بالأردن وتقديم واجب العزاء نيابة عن وزير القوي العاملة ، كما تم طمئنتهم باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق المواطن المتوفي .