أخبار مصر | صرف 94 ألف جنيه مستحقات و1598 عقد وتأشيرة للمصريين بالإمارات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صرف 94 ألف جنيه مستحقات و1598 عقد وتأشيرة للمصريين بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي حنان محمود شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي (يناير - يونيو)، اعتماد 3 إعلانات و7 تفويضات لتوفير 880 فرصة عمل للعمالة المصرية ، فضلا عن التواجد ضمن وفد قنصلي إلي مدينة العين خلال الفترة لتقديم الخدمات لأبناء الجالية ، بالإضافة إلي اعتماد 1362 شهادات استمرارية .

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي ، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالإمارات العربية المتحدة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنه ، بلغت 21 ألف و 702 درهم إماراتي، أي ما يوازي 94 ألفا و 403 جنيهات مصرية تقريبا، فضلا عن اعتماد 1567 عقود عمل وتأشيرات ، بالإضافة إلي 31 فرص عمل داخلية تم توفيرها للمصريين بالداخل .

وأضاف رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه تم تسوية 57 شكوى وديا ، وتحويل 3 للقضاء، ومازال هناك 7 شكوي تحت البحث والدراسة ، وذلك من إجمالي 67 شكوي قدمت للمكتب، كما قام المكتب بنحو 4412 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات للعمال المصريين منها 343 استشارات عمالية مقدمة في المكتب ، و 4060 عبر الهاتف ، فضلا عن العمل عن بعد للجهات الحكومية لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن 5 زيارات لمنشآت أصحاب الأعمال ، وعقد 5 لقاءً واجتماع مع التجمعات العمالية كإجراءات احترازية .



سعفان يتابع مستحقات مصري قتل بعيار ناري علي يد شاب أردني



أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان لمتابعة مستحقات قتيل لقي حتفه على إثر اصابته بعيار ناري ، على يد شاب أردني الجنسية، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التى تجرى حاليا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، كشف فيه عن أن المتوفى يدعي أمير سمير إبراهيم ، عن عمر يناهز 30 عاما ، على إثر اصابته بعيار ناري ، على يد شاب أردني الجنسية ، بحي نزال وسط العاصمة عمان .

وكشف رئيس مكتب التمثيل العمالي أن الجاني تم القبض عليه ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، فضلا عن المتابعة الحثيثة والاهتمام البالغ من جانب السفير المصري بعمان شريف كامل ، فضلا عن التعاون مع القسم القنصلي والمستشار القانوني للسفارة وذلك لمعرفة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات.

وقام الملحق العمالي طلعت السيد بالاتصال بأسرة المتوفي بالأردن وتقديم واجب العزاء نيابة عن وزير القوي العاملة ، كما تم طمئنتهم باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق المواطن المتوفي .



