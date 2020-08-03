شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة على المخابز خلال أجازة عيد الأضحى في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المهندس كمال راشد، بحملات مكثفة خلال فترة العيد على المخابز البلدية بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى، خلال إجازة عيد الاضحى المبارك، للتأكيد على الالتزام بمواعيد التشغيل، وانتاج الخبز المطابق للمواصفات.

وأسفرت الحملات عن تحرير 38 محضرًا للمخابز فى نطاق مراكز كوم حمادة وشبراخيت وأبو المطامير ومنطقة النوبارية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف عن الإنتاج دون إذن رسمي، وعدم الانتظام في سجل حركة الدقيق، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم نظافة الادوات المستخدمة.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار الحملات التموينية لضبط الاسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد مطابقة الإنتاج للمواصفات والأوزان الرسمية، والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وضبط المخالفين، وتكثيف الحملات خلال أجازة عيد الأضحى وفى أيام الإجازات الرسمية.

حملات مكثفة على المخابز خلال أجازة عيد الأضحى فى البحيرة