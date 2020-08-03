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شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات احترازية مشددة.. كنائس بنى سويف تشهد القداس الأول بعد التوقف (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الأنبا غبريال، أسقف بنى سويف، أنه وسط إجراءات احترازية مشددة استأنفتت كنائس ايبارشية بني سويف صلوات القداسات بعد توقف دام لعدة شهور بكافة كنائس الايبارشية، حيث تم صلاة القداس الأول من الساعة الخامسة والنصف صباحا وحتي السابعة والنصف.
وبدأت صلوات القداسات مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المصلين، حيث تم أمس تعقيم الكنائس ووضع علامات لتحديد أمكان الجلوس لإيجاد تباعد اجتماعي بين المصلين ووضع علامات في أمكان التناول لإيجاد تباعد اجتماعي أثناء التناول
وتبدأ هذه الإجراءات الاحترازية من باب الكنيسة، حيث يتم قياس درجة حرارة الشخص قبل دخول الكنيسة وإذا وجد أن هناك ارتفاع في درجة الحرارة يتم تأجيل حضور القداس لحين تحسن حالته الصحية ولا يسمح بدخول أي شخص إلي الكنائس دون وجود أسمة في قائمة المصلين وكانت الكنائس قد فتحت باب تسجيل أسماء الراغبين في صلوات القداسات من حوالي أسبوعين لإعطاء فرصة للجميع لنيل بركة حضور القداسات.
ويتم صلاة ثلاث قداسات خلال أربع أيام في الأسبوع أيام السبت والاثنين والأربعاء والخميس وتكون مواعيد القداسات القداس الأول من الساعة السادسة صباحا وحتي الساعة السابعة والنصف صباحا القداس الثاني من الساعة 7.45 صباحا وحتي الساعة 9.15 صباحا القداس الثالث 9.30 صباحا حتي الساعة 11 صباحا
وحددت الايبارشية الحد الأقصى للمصلين بالكنائس بـ100 مصلي داخل الكنيسة علي أقصي حد بواقع شخص في كل دكة.
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