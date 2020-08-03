شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع في عيد الأضحى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الجيزة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، تواجد ميداني للقيادات التنفيذية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير، حيث تمكنت المحافظة من رفع ٤٥ ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن أعمال رفع المخلفات استمرت على مدار أيام العيد من خلال تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وتم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الوراق، وإمبابة، والعمرانية، والهرم، وبولاق الدكرور، وجنوب الجيزة لرفع المخلفات، مشيرًا إلى أن إلغاء الأجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق ساهم بشكل واضح في الحفاظ على نظافة الشوارع من خلال الحملات التي تم تنظيمها على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وكلَّف محافظ الجيزة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة عقب العيد بالبدء في إصلاح وتهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين، مُوجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ حملات نظافة وتجريد موسعة وصيانة للمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بالطرق الرئيسية.

من جانبه، أكد شفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنه تم الدفع بـ25 معدة متنوعة خلال الحملات للمعاونة في رفع المخلفات ورفع كفاءة الشوارع والعمل على إزالة أي نواتج للذبيح بالشوارع، كما جرى وضع صناديق قمامة أمام محلات الجزارين، وتقوم سيارات المكبس بتفريغها على مدار اليوم للتخلص الآمن منها.

حملات مكثفة لرفع القمامة من شوارع الجيزة

حملات مكثفة لرفع القمامة من شوارع الجيزة

حملات مكثفة لرفع القمامة من شوارع الجيزة

حملات مكثفة لرفع القمامة من شوارع الجيزة

حملات مكثفة لرفع القمامة من شوارع الجيزة

حملات مكثفة لرفع القمامة من شوارع الجيزة

حملات مكثفة لرفع القمامة من شوارع الجيزة

حملات مكثفة لرفع القمامة من شوارع الجيزة