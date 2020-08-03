شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُقيل رئيس وحدة محلية بسبب «سرادق عزاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، إقالة رئيس الوحدة المحلية بالمهدية التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، لتقاعسه عن العمل وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سرادق عزاء مُقام بالمخالفة بقرية كفر أبوحطب، بحضور عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة، مخالفًا بذلك تعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بإقامة سرادقات للعزاء أو الأفراح، للحد من التجمعات وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة ههيا، بالتنسيق مع قوات الأمن لمصادرة كافة المعدات الصوتية والضوئية المستخدمة في سرادق العزاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه التجاوزات مرة أخرى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والحفاظ على ما تحقق طوال الفترة الماضية من نجاحات في التصدى للفيروس وتراجع معدلات الإصابة به والوفاة.

كان محافظ الشرقية استقبل شكوى من أهالي قرية كفر أبوحطب التابعة للوحدة المحلية بالمهدية، تفيد قيام أحد المواطنين بإقامة سرادق عزاء لوالده مخالفاً بذلك قرارات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الشرقية، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع قوات الأمن بالتوجه للقرية وفض العزاء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تحرير محضر رقم ٢٣٠٣ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة طوارئ ضد صاحب الفراشة «.م. ع. ص» والعرض على النيابة لاتخاذ ما يلزم قانوناً في هذا الشأن.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لهم، بالتواجد الميداني بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقال لن أسمح بأي تقصير أو تهاون من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المواطنين، مطالباً الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحد من التجمعات لضمان الحفاظ على انحسار الفيروس والقضاء عليه.