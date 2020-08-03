شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة مسار العائلة المقدسة»: إنهاء أعمال التطوير بمناطق المسارات أول أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، اجتماعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للجنة التنسيقية لمتابعة مشروع مسار العائلة المقدسة، بتوجيهات من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك بحضور قيادات الوزارة وسكرتيري عموم المحافظات الثمانية التي تمر بها نقاط المسار الـ25، ونواب المحافظين، وممثلين لوزارة السياحة والآثار، والكنيسة القبطية المصرية، ومجلس الوزراء، وجهاز التنسيق الحضاري.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، على أهمية هذا المشروع القومي وحرص القيادة السياسية ورئيس الوزراء على المتابعة المستمرة له والإنتهاء منه خلال أقرب فرصة بالصورة التي تليق بمصر، مشيرًا إلى أهمية تضافر كافة الجهود بين المحافظات والهيئات الحكومية والمشاركة المجتمعية والمجتمع المدني وتقديم كل سبل الدعم للانتهاء من المشروع وتطويره في التوقيتات المحددة نظرًا للأهمية الدينية والتاريخية لمسار رحلة العائلة المقدسة.

وشهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات المشروع وإزالة أي عقبات قد تقف أمام الإنتهاء من أعمال البنية التحتية واستكمال الشكل الحضاري له.

وقامت كل المحافظات بعرض تعريفي لجهودها في تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة خلال الفترة الماضية وخطتها لتنفيذ المرحلة التالية وعرض بيانات مصورة لما تم إنجازه على أرض كل محافظة من أعمال التطوير التي تم القيام بها في المناطق المحيطة بنقاط المسار والعناصر المزمع الإنتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت اللجنة على أهمية الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمناطق المحيطة بالمسارات في جميع المحافظات خلال الأول من أكتوبر 2020 تمهيدًا لإقامة إحتفالية تليق بهذا المشروع القومي.

وأشارت اللجنة إلى استمرار متابعة وزارة التنمية المحلية مع الجهات المعنية سرعة الإنتهاء من إنشاء المرسى الجديد الذي سيقام بالقرب من كنيسة السيدة العذراء بالمعادى وعقد اجتماع بين الأطراف المعنية، كما تم الاتفاق على استمرار المتابعة من اللجنة مع كافة المحافظات للأعمال الجاري تنفيذها وبحث عقد اجتماع خلال شهر أغسطس الجاري لمتابعة آخر المستجدات على أرض المحافظات، ودراسة القيام ببعض الجولات الميدانية لأعضاء اللجنة التنسيقية لمتابعة الاعمال الجارية.

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