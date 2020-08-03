شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ«أسماء» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التفاعل مع الاستغاثات التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استجابت لجنة الاستغاثات الطبية لحالة المريضة «أسماء. ر.ح»، من القاهرة، وتبلغ من العمر ٢٣ عاماً، وتعاني من غرغرينا بالوجه والفكين والأنف نتيجة خطأ طبي، ومحجوزة حاليًا بقسم الأنف والأذن بمستشفى الحسين الجامعي.

وقال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، ورئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه على الفور قامت اللجنة بالتواصل مع والد المريضة، الذي أفاد بأن الحالة خضعت لإجراء جراحة تنظيف الصديد بمستشفى الحسين الجامعي، وتحتاج حالياً إلى نقلها إلى مستشفى جامعي لإجراء جراحة تجميل.

وأضاف «المصري» أن اللجنة نسقت مع الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عمرو مبروك، رئيس قسم جراحة التجميل بطب عين شمس، وتم إعلامهما بالحالة، وتمت الإفادة بأنه لا مانع من استقبال المريضة الآن تمهيدًا لإجراء الجراحات المطلوبة.

كما قامت اللجنة بالتنسيق مع الدكتور عبدالمنعم الجيش رئيس عمليات هيئة الإسعاف، وتم إعلامه بالحالة، وتم إرسال سيارة إسعاف على الفور لنقل المريضة إلى مستشفى الدمرداش.

وأكد الدكتور عمرو مبروك أنه تم استقبال الحالة، وتم تقييمها، وتم حجزها بالمستشفى، تمهيدًا للعرض على أطباء التخدير لإجراء جراحات التجميل والرمد والوجه والفكين.

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