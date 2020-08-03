شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: مد تلقي طلبات الراغبين في شغل 54 وظيفة قيادية بالمحافظات 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاثنين، عن مد الوزارة تلقي طلبات الراغبين في شغل 54 وظيفة ضمن مجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لمدة 15 يومًا اعتبارًا من غد الثلاثاء.

وقال «شعراوي» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن إجراءات المسابقة تأتي طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقًا للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية (jobs.gov.eg)، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت حتى نهاية شهر يوليو الماضي حوالي 1750 طلبًا من الراغبين في التقدم للمسابقة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت (www.mld.gov.eg).

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاختيار للقيادات الجديدة وإعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم لتلك المسابقة بما يساعد في اختيار أفضل العناصر وضخ دماء جديدة في منظومة العمل المحلي، تكون قادرة على العطاء والعمل بتفاني وإخلاص خلال المرحلة المقبلة لخدمة المواطنين، والحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات.

وأوضح «شعراوي» أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر على تقديم الأوراق إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.