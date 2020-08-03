شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: تسير 19 رحلة منتظمة وداخلية إلى 14 وجهة لنقل 1500 راكبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، عن تسيير 19 رحلة منتظمة وداخلية إلى 14 وجهة، لنقل حوالي 1500 راكبًا.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تسيير رحلتين إلى كلٍ من دبي وميلانو، ورحلة واحدة إلى كلٍ من لندن وباريس وإسطنبول وكوبنهاجن والمنامة والخرطوم وبيروت ونيروبي وأبوظبي، ورحلة داخلية إلى كلٍ من الأقصر وأسوان، ورحلتين إلى كلٍ من الغردقة وشرم الشيخ، بخلاف رحلات الشحن الجوي.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

ويتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.