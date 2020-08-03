شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القليوبية: تلقينا 680 شكوى خلال عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إن الشركة تلقت 680 شكوى عبر الخط الساخن خلال وقفة عيد الأضحى المبارك وأول يومين للعيد، وتمثلت الشكاوى في قطع المياه وانسداد شبكات الصرف الصحى.

وأكد «مجاهد» أن إعلان أرقام تليفونات مديرى الأفرع بالشركة في المراكز والمدن كان له أكبر الأثر في استقبال شكاوى العملاء والعمل على فحصها وحلها بأسرع درجة ممكنة تخفيفا على المواطنين في الوصول للمسؤول.

كانت شركة مياه الشرب بالقليوبية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات لاستقبال عيد الأضحى، وقامت الشركة بنشر أرقام تليفونات مديرى الأفرع للشركة على صفحتها الرسميه «فيس بوك» تسهيلا للعملاء.